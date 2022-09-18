Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'dan akılalmaz tavsiye: Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır

Sosyal medya hesabından verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın son sözleri, kısa sürede çok konuşuldu.
Küçükusta, "Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin" ifadelerini kullandı.
Küçükusta'nın videosunun dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili yüzlerce yorumda bulundu.
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