Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'dan akılalmaz tavsiye: Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır - Son Dakika
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Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'dan akılalmaz tavsiye: Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır

18.09.2022 00:14

Sosyal medya hesabından verdiği tavsiye bir anda gündeme oturan ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın, "Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin" sözlerine yorum yağdı.

Sosyal medya hesabından verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'nın son sözleri, kısa sürede çok konuşuldu.

"KADINLARIN GAZINI KOKLAMAK DAHA FAYDALI"

Küçükusta, "Bağırsak gazı koklamak faydalıdır. Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır. Bilime güvenin" ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE YORUM GELDİ

Küçükusta'nın videosunun dolaşıma girmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili yüzlerce yorumda bulundu.

YORUMLAR
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Ahmet Rasim Küçükusta, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'dan akılalmaz tavsiye: Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü profesör Ahmet Rasim Küçükusta'dan akılalmaz tavsiye: Kadınların çıkardığı gazı koklamak daha da faydalıdır - Son Dakika
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