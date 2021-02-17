Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde dün ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği ve 13.30-14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.

AORT DAMARINDAKİ YIRTILMAYA BAĞLI ÖLÜM

Başlatılan soruşturmanın ardından ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeniyle ilgili ilk inceleme sonuçları netleşti. Yapılan incelemelerde Adli Tabip Cüceloğlu'nun Aort damarında yırtılma olduğunu ve buna bağlı olarak ölümünün gerçekleştiğini belirledi.

EMNİYET: KAFA KISMINDA DÜŞMEYE BAĞLI KANAMA

Öte yandan, olay yerine giden cumhuriyet savcısının Doğan Cüceloğlu'nu üzerine çarşaf örtülmüş ve yatar vaziyette bulduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada ise, "Müteveffada kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denilmişti.

EŞİNİN İLK İFADESİ

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu için yarın Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Cüceloğlu daha sonra Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.