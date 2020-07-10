Ünlü radyocudan medya ajansı - Son Dakika

Ünlü radyocudan medya ajansı

Radyo programı dinleyenlerin yakından tanıdığı Zet Ömer, medya ajansı kurdu.

Radyo programı dinleyenlerin yakından tanıdığı Zet Ömer, medya ajansı kurdu.

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2010 yılında başladığı radyoculuk kariyerinde, birçok ulusal radyo ile İstanbul'da yayın yapan radyolarda show programları düzenleyen Ömer Bozkurt, medya ajansı kurdu. Bozkurt, firmaların tüm ihtiyaçlarını tek bir elden karşılamayı amaçlayan medya ajansı ile ürün katalog hazırlama, reklam tanıtım videoları, web tasarım, grafik tasarım gibi alanlarda hizmet veriyor.


Bozkurt, " Avrupa'da yazılım sektörü ciddi kazançlar elde ediyor. Biz burada firmalara sağlamış olduğumuz hizmetler doğrultusunda ve tabii ki fiyatlarımızın da Avrupa'ya göre uygun olması nedeni ile tercih ediliyoruz. Ancak şunu da belirtelim ki biz de bu gibi işler sadece eğitim alanlar tarafından değil, kendi imkanları ile bir şeyler yapanlar tarafından da aktif olarak icra ediliyor. Hatta Devletimizin bu konuda hazırlamış olduğu 1 milyon yazılımcı istihdamı da programı da, yüz binlerce insan tarafından başvuru aldı ve burada insanlar web tasarım, logo tasarım, yazılım derslerini online olarak almaya başladılar bile" dedi.


Avrupa'da internet sitesi sayısı yetersiz


Avrupa'da yazılım ve web tasarım hizmetleri ile artık sosyal medya hizmetlerinin de ihtiyaç haline geldiğini belirten Ömer Bozkurt, " Türkiye'de internet kullanımı aşırı yaygın olmasına karşın, bizde e-ticaret henüz yeni sayılır. Bu durum Avrupa'da tam tersi. Avrupa ülkelerinin çoğunda aslında internet üzerinden alışveriş yoğun olarak yapılırken, hizmet sektöründeki firmalar ise eskisi gibi çalışmaya devam ediyor. Henüz internet sitesi olmayan hizmet sektöründe çok ciddi firmalar bulunuyor. Korona virüsü ile birlikte, bu firmalar gördüler ki internet şart hale gelmiş. Çünkü artık her iş için internetten aradığınız firmayı bulabiliyorsunuz. Bu durum uzun yıllardır bizde hakim iken, Avrupa'da bu kültür yeni gelişiyor" açıklamasında bulundu.


Yazılımda Avrupa'nın arka bahçesiyiz


Yazılım konusunda Avrupa'nın ciddi ihtiyaçları olduğuna değinen Bozkurt, "Öncelikle şunu belirtelim ki Avrupa veya Amerika'da öyle her iş teknolojik bir alt yapı da ilerlemiyor. Hatta buralarda 1970'ten kalma teknolojiler ya da alt yapılar kullanılmaya devam ediyor. Örneğin otel rezervasyon yazılımlarında sadece Avrupa'nın değil, neredeyse tüm dünyaya hizmet veren yazılım şirketlerimiz bulunuyor. Çünkü biz yazılım alanında çok ciddi yol kat etmiş durumdayız. Hindistan genel olarak kullanıcı odaklı yazılımlara yön verirken, biz daha çok işin işleyişi için gerekli olan yazılımlar hazırlıyoruz. Rezervasyon, araç takip sistemi, otel yazılımları, yalın üretime uygun takip sistemleri gibi çeşitli yazılımları Avrupa'ya pazarlıyoruz. Yazılım ile birlikte bu durum web tasarım hizmetleri için de geçerli olduğunu söyleyeyim".


Türkiye web tasarım ve yazılımlarında öncü


Şuan için Türkiye'de birçok kişinin internet hizmetlerini komisyoncu firmalar aracılığı ile Avrupa'da ki şirketlere verdiğini belirten Ömer Bozkurt, "İngilizce bilenlerin ise daha şanslı olduğunu söyleyelim. Şöyle düşünürsek eğer, birim bazlı ödeme alarak iş yapanlar, Türkiye'de 5 bin lira ile yapacağı işi Avrupa'da 5 bin euro olarak yapıyor. Daha global ölçekli olarak da 5 bin dolara hizmet veriyor. Yani web hizmetleri ve yazılım sektörü bizde pahalı görünürken, Avrupa'da yaşayan biri için çok daha cazip oluyor. Bunu fırsata çevirmek ve ciddi bir sektör oluşturmak bizim elimizde" açıklamasını yaptı.


Sosyal medya kısıtlamasını destekliyoruz


Ömer Bozkurt, sosyal medya da son günlerde geniş yankı bulan sosyal medya paketi anayasa teklifi ve kısıtlamalarını desteklediklerini açıkladı. "Bu sosyal medyaların kapatılması olarak değil, bunlara bir kural kaide getirmek ile ilgili bir durum olduğu için, biz de Zetku Medya Ajansı olarak bu kararı destekliyoruz. Sosyal medyada her isteyen, istediği kişiye hakaret edebiliyor yanlış bilgilerle ülkenin birlik ve bütünlüğü bozabiliyor, hatta bunlarla yetinmeyip eski veya fotoshopla yapılan görselleri bu mecrada servis edip farklı algılar oluşturuyor. Tabii ki herkes düşünceni özgür bir şekilde lanse edebilir görüşünü net bir şekilde belli edebilir ama bunu saygı sevgi çevresinde yapmalı. Bu kısıtlama sayesinde sahte hesaplarla küfür ve hareketlerin önüne geçmiş olacağız. Hakeza birçok ülkede bu kanunlar hayata geçilirdi. Bizim hizmet verdiğimiz ABD, İngiltere, Almanya da bu tarz düzenlemelerden dolayı yaptığımız birçok çalışmanın onayı kanunlara takılmakta" dedi. - İSTANBUL

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü radyocudan medya ajansı - Son Dakika
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