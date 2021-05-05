Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı - Son Dakika

Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı

05.05.2021 09:35

Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı Ünlü radyocular kapanmada dışarı çıkamayan Sultangazililerin temel ihtiyaçlarını karşıladı Türkiye'nin ünlü radyocu ve sunucuları Ramazan ayında tam kapanma nedeniyle dışarı çıkamayan ve ihtiyaç sahibi Sultangazili...

Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı

Ünlü radyocular kapanmada dışarı çıkamayan Sultangazililerin temel ihtiyaçlarını karşıladı

İSTANBUL - Türkiye'nin ünlü radyocu ve sunucuları Ramazan ayında tam kapanma nedeniyle dışarı çıkamayan ve ihtiyaç sahibi Sultangazili vatandaşların market alışverişlerini yaptı.

Türkiye'nin ünlü radyocuları, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında Sultangazi'ye gelerek anlamlı bir projeye destek oldu. Sultangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sosyal Kart" projesi ile ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere her ay belli bir miktar alışveriş yardımı yapılması sağlandı. Sultangazililer aldıkları kart sayesinde kendi ihtiyaçlarını diledikleri marketten giderme imkanı elde etti.

Radyocular ihtiyaç sahibi ailelerin alışverişlerini yaptı

İlk alışverişler ünlü radyocular Cem Aslan, Kadir Çetin, Hopdedik Ayhan, Cenk Sarıkaya, Mehmet Aydın ve Mustafa Yıldız'ın katılımıyla ailelerin kapılarına gidilerek gerçekleştirildi. Ünlü isimler önce ailelerin tek tek kapılarına giderek alışveriş listelerini aldı. Ardından markete gidip listede bulunan ürünleri "Sosyal Kart" ile alarak alışverişi tamamladı. Son olarak radyocular aldıkları ürünleri tam kapanma nedeniyle dışarı çıkamayan ailelerin kapılarına kadar gidip teslim etti.

"Bizim kartımızı diğerlerinden ayıran Türkiye'nin her yerinden alışveriş yapılabiliyor olması"

İhtiyaç sahibi herkesin istediği marketten alışveriş yapabileceğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "İhtiyaç sahibi vatandaşımızın birilerinin dayattığı şeyi değil de kendi istediklerini alabiliyor olması bizi daha çok mutlu edecekti. Bu anlamda biz bir alışveriş kartı yapalım dedik. İstedik ki biz bu kartın içerisine her ay düzenli para yükleyelim ve vatandaşımız istediği zaman, istediği yerden, istediği şekilde alışveriş yapabilsin. Bu tarz çalışmalar daha önce de vardı ama vatandaş belli marketlere yönlendiriliyordu. Bizim kartımızı onlardan ayıran ise Türkiye'nin herhangi bir yerinden alışveriş yapabiliyor olması" diye konuştu.

"Sosyal Yardım Kartı ile birlikte vatandaşlara bir el uzatmak da çok önemli"

Bu işe bir farklılık kazandırıldığını söyleyen Mehmet Aydın, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir, mantığı zaten tüm belediyelerimizde mevcut. Bu noktada Sosyal Yardım Kartı ile birlikte vatandaşlara bir el uzatmak da çok önemli. Sosyal sorumluluk projelerini hemen hemen İstanbul'daki bütün belediyeler yapıyor. Ama sosyal sorumluluk noktasında buna bir farklılık katabilmekte çok önemli. Başkan yardımcımızın da dediği gibi kişinin istediğini alabilmeli marketten. O seçeneği katmaları güzel olmuş. Böylesine güzel sosyal sorumluluk projelerinin sayısının artmasını temenni ediyorum" dedi.

"Sultangazi Belediyesi'nin şahane bir kartı var"

Sosyal yardımlaşmanın bir parçası olduğu için mutlu olan Hopdedik Ayhan, "Radyoda devamlı anlatıyoruz. Sıkıntılı bir süreç. Birbirimize destek olmamız lazım. Vatandaşlar gerekli desteği birbirine sağlıyor ama acaba sosyal belediyecilik anlamında neler yapıldığını yerinde gözlemlemek istedim. Sultangazi Belediyesi'nin şahane bir kartı var. Birazdan o kartı alacağım. Bir markete gideceğim ve alışveriş yapacağım. Markete gitmeden önce bir şekilde bu şartlarda sokağa çıkamayan, rahatsızlığı sebebiyle markete gidemeyen vatandaşlarımızın bir sipariş listesi olacak. Onu önce alacağım ve o sipariş listesine uyarak kartı da kullanıp bütün ürünleri alarak tekrar kendilerine götüreceğim. Bu ürünleri kendilerine teslim edeceğim. Güzel bir his. Sosyal yardımlaşmanın bir parçası oluyorsunuz. Sadece mikrofon başında kalmayıp, sahada çalışmasına da katılıyorsunuz. O insanların yüzündeki mutluluğu, güzellikleri görmek bize de katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"İçine gücünüz kadar bir kredi doldurun ve ihtiyaç sahiplerine verin"

Çok güzel bir uygulama olduğunu ifade eden Cem Aslan, "27 yıldır yayın yapıyorum. İhtiyaç sahibi olanlara bizim öngördüğümüz Ramazan kutularını değil de, bugün en büyüğünden en küçüğüne bütün marketlerin hediye kartları var. İçine gücünüz kadar bir kredi doldurun ve ihtiyaç sahiplerine verin. Benim öngördüğüm gıdayı değil de, kendi arzu ettiği gıdayı alsın. Burada bugün benzeri bir organizasyon olması benim çok hoşuma gitti. Eskiden herkes ihtiyaç sahibinin kim olduğunu bilirmiş. Şimdi artık bilmiyor. Bizim bu organizasyonlara katılmamız biraz görev yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı
Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı
Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı
Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı
Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı
Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı

Cem Aslan, Ramazan, Türkiye, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü radyocular Sultangazili vatandaşların market alışverişini yaptı - Son Dakika


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