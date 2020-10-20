Ünlü radyocuyu bıçaklayan kadına akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmedi - Son Dakika

Ünlü radyocuyu bıçaklayan kadına akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmedi

20.10.2020 14:58
Ünlü radyocuyu bıçaklayan kadına akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmedi, System.String[]

RADYOCU Cem Aslan'ı bıçaklayarak yaraladığı ve etrafındaki kadınlara da zarar verdiği iddia edilen Semiha Müge A.nın akıl hastası olduğu ortaya çıktı.

RADYOCU Cem Aslan'ı bıçaklayarak yaraladığı ve etrafındaki kadınlara da zarar verdiği iddia edilen Semiha Müge A.nın akıl hastası olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, Cem Aslan'ın arkadaşlarının iş yerinde çalıştığını zannederek Çiğdem Ö.'yü bıçaklayan sanık hakkında akıl hastası olması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, sanığın bir sağlık kurumunda tedavi altına alınmasına hükmetti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Semiha Müge A. ile şikayetçi Çiğdem Ö. katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Mahkemeye, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin raporun ulaştığı belirtildi. Bunun üzerine sanık Semiha Müge A.'nın avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Müştekinin avukatları ise raporu kabul etmediklerini belirterek yeniden rapor aldırılmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

MAHKEME AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE CEZA VERMEDİ

Yeniden rapor aldırılmasını talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında dava açılmışsa da akıl hastası olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına da karar verildi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, sanık Semiha Müge A. ile radyo programcısı Cem Aslan arasında bir takım anlaşmazlıkların olduğu, hatta birinin yüzüne kezzap atması nedeniyle tutuklandığı anlatıldı. Olay tarihi olan 9 Temmuz 2010 ise sanığın Cem Aslan'ın arkadaşlarının çalıştığı işyerinin önüne geldiği ve Çiğdem Ö.'yü de o işyerinde çalıştığını sandığı için arkasından yaklaşarak bıçaklayıp yaraladı. Müşteki Çiğdem Ö'nün kendini yoldan geçen bir aracın önüne atarak kurtardığı, araçtan inen kişilerin müştekiye yardım ettiği belirtildi. Savcılık Arcan hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istenmişti. Sanık Semiha Müge A., Beyoğlu'nda 3 Ekim 2016 tarihinde Cem Aslan'a bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti. Cem Aslan olayla ilgili 2018 yılında mahkemede verdiği ifadesinde, "Kendisini benimle evli zannedip çevremdeki kadın arkadaşlara da bu sebeple zarar vermişti. İkisini bıçaklamış birine de kezzap atmıştı" ifadelerini kullanmıştı.


- İstanbul

Cem Aslan, İstanbul, Mahkeme, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ünlü radyocuyu bıçaklayan kadına akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmedi - Son Dakika

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