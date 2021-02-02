Gerçek adı Richard Lamar "Ricky" Hawk olan 23 yaşındaki Silento, kuzeninin 21 Ocak'taki ölümünden sorumlu tutuldu.
Georgia eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada rap'çinin tutuklandığı belirtildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, "Bugün 23 yaşındaki Ricky Hawk, 34 yaşındaki kuzeni Frederick Rooks'u öldürmekten tutuklandı. DeKalb İlçe Polis Merkezi, Deep Shoals Circle'da 21 Ocak'ta vurulmuş halde bulunmasının ardından Rooks'un ölümünü araştırdı. Cinayetle suçlanan Hawk, DeKalb İlçe Hapishanesi'nde tutuluyor" denildi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü rap'çi Silento kuzenini öldürmekle suçlanarak tutuklandı - Son Dakika Magazin