Son Dakika Haberleri: Ünlü Rap Şarkıcısı Brown Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Ünlü Rap Şarkıcısı Brown Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

36 dakika önce

ABD'li ünlü şarkıcı Chris Brown ve kimliği açıklanmayan diğer 2 kişi tecavüz suçlamasıyla Paris'te gözaltına alındı.

Ünlü Rap Şarkıcısı Brown Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alındı, System.String[]
ABD'li ünlü şarkıcı Chris Brown ve kimliği açıklanmayan diğer 2 kişi tecavüz suçlamasıyla Paris'te gözaltına alındı.

Fransız polisi, ABD'li ünlü rap şarkıcısı Chris Brown'un da aralarında bulunduğu 3 kişiyi tecavüz su.lamasıyla gözaltına aldı. 29 yaşındaki Brown'un, 15 Ocak gecesi bir otel odasında 24 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Paris, Chris Brown, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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