Ünlü Rap Şarkıcısı Brown Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
36 dakika önce
ABD'li ünlü şarkıcı Chris Brown ve kimliği açıklanmayan diğer 2 kişi tecavüz suçlamasıyla Paris'te gözaltına alındı.
ABD
'li ünlü şarkıcı Chris Brown
ve kimliği açıklanmayan diğer 2 kişi tecavüz suçlamasıyla Paris
'te gözaltına alındı.
Fransız polisi, ABD'li ünlü rap şarkıcısı Chris Brown'un da aralarında bulunduğu 3 kişiyi tecavüz su.lamasıyla gözaltına aldı. 29 yaşındaki Brown'un, 15 Ocak gecesi bir otel odasında 24 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
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