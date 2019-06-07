Son Dakika Haberleri: Ünlü rapçi Ceza'nın acı günü
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Ünlü rapçi Ceza'nın acı günü

1 saat önce

Ünlü rap şarkıcısı Ceza'nın babası Dalyan Özçalkan (70) son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü rapçi Ceza'nın acı günü, System.String[]
Ünlü rap şarkıcısı Ceza'nın babası Dalyan Özçalkan (70) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ceza, "Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda" dedi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden rap şarkıcısı Ceza'nın babası Danyal Özçalkan için Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde düzenlenen törene, aile dostları ve yakınları ile Ceza'nın çok sayıda hayranı katıldı. Taziyeleri, Ceza ve kardeşi Ayben kabul etti. Tören sırasında Ayben, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
"HAYATIMIN EN ACI GÜNLERİNDEN BİRİ" Gözyaşlarına boğulan Ceza ise, "Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda. Bundan sonra hayat tabi ki farklı olacak. Bunu yaşayan insanlar daha iyi bilir. Bu acıyı yaşayan herkese ve sevdiklerime sabır diliyorum" dedi. Çinili Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. 'Danyal 34' yazılı formanın örtülü olduğu tabut omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Özçalkan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:46 Kaynak: İHA
Üsküdar, Güncel
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