Ünlü Rapçi Ceza'nın Babası Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)
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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAÜnlü Rapçi Ceza'nın hayatını kaybeden babası Dalyan Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:24 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA
Ünlü Rapçi Ceza'nın hayatını kaybeden babası Dalyan Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlanıyor. Ceza gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, cenaze namazı ikindi namazına müteakip Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde kılındıktan sonra Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.
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