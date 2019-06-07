Son Dakika Haberleri: Ünlü Rapçi Ceza'nın babası son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
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Ünlü Rapçi Ceza'nın babası son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

1 saat önce

ÜNLÜ Rapçi Ceza ve Ayben'nin hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü Rapçi Ceza'nın babası son yolculuğuna uğurlanıyor (2), System.String[]
ÜNLÜ  Rapçi Ceza ve Ayben'nin hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Danyal Özçalkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Ceza gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, tabuta sarılan Ayben babası için gözyaşı döktü. Ayben, babasının tabutu üzerine 34 numaralı "Danyal" yazan Türkiye forması bıraktı. Cenaze törenine; ailesi, yakınları ve Ceza'nın arkadaşları katıldı. Danyal Özçalkan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Ceza, "Acı günlerden birini yaşıyorum. Bundan sonra hayat farklı olacak, bu acıyı yaşayanlar daha iyi bilir. Herkese sabır diliyorum" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:04 Kaynak: DHA
Üsküdar, Rapçi Ceza, Güncel
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