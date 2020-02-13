Ünlü rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı - Son Dakika
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Ünlü rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı

7 saat önce

Londra'da düzenlenen müzik ödülleri töreninde konuşan ünlü İngiliz rapçi Slowthai kendisini rahatsız ettiğini söylediği seyircilere saldırdı.

Ünlü rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı, System.String[]

Londra'da düzenlenen müzik ödülleri töreninde konuşan ünlü İngiliz rapçi Slowthai kendisini rahatsız ettiğini söylediği seyircilere saldırdı. Şarkıcı, seyircilere elindeki kadehi fırlattı.

NME Müzik Ödülleri töreninde 'yılın kahramanı' ödülünü alan ünlü rapçi, sahnede konuşma yaptığı sırada seyircilerin yüksek ses çıkardığını belirterek rahatsız olduğunu söyledi ve elindeki mikrofonu seyircilerin bulunduğu alana attı. Seyirciler de yerden aldıkları mikrofonu ve ellerindeki yiyecekleri Slowthai'ye fırlattı. İyice öfkelenen Slowthai ardından eline aldığı kadehteki içkiyi yere boşalttı ve kadehi seyircilere fırlattı. Bununla yetinmeyen Slowtha daha sonra sahneden indi ve seyirciler arasındaki bir kişiye saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından durdurulan rapçi dışarıya çıkartıldı.

Sıra dışı hareketleriyle bilinen Slowthai Eylül ayında katıldığı başka bir törende Boris Johnson'un kesik başını temsil eden yapay bir kesik başla sahneye çıkmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Rapçinin sahneden seyirciyle münakaşa görüntüleri

-Elindeki mikrofonu yere atması

-Seyircilerin mikrofonu şarkıcıya atması

Rapçinin seyirciye kadehi atması

Repçinin sahneden inmesi ve seyirciye saldırma anı

Güvenlik görevlilerin rapçiyi dışarıya çıkarması


Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
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