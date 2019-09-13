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Ünlü Rapçi Türkiye turnesine Ardahan'dan başlıyor

1 saat önce

Dünyaca ünlü Rapçilerden Yunus Özyavuz takma adı Sagopa Kajmer olan sanatçı seksen bir ile yapacağı turnenin startını Ardahan'dan başlatıyor.

Ünlü Rapçi Türkiye turnesine Ardahan'dan başlıyor, System.String[]

Dünyaca ünlü Rapçilerden Yunus Özyavuz takma adı Sagopa Kajmer olan sanatçı seksen bir ile yapacağı turnenin startını Ardahan'dan başlatıyor.

Yunus Özyavuz 13 Eylül saat 19: 00 da Ardahan Dursun Akçam kültür salonunda sahne alacak. Şarkıları ile küçük ten büyüğe dinleyici kitlesi olan ve Türkçe rap in sevilen sanatçıları arasında üst sıralarda yer alan Yunus Özyavuz turnesine başlarken sosyal medya hesabından Ardahanlı sevenleri ile buluşmanın heyecanını duyurdu.

Yunus Özyavuz sosyal medya hesabında, "Vakit geldi çattı. Hayatımın en uzun turnesi bu gün başlıyor. Kimsenin daha önce gitmeye cesaret edemediği yerlere gideceğim. Harika kavuşmalar olacak, 81 illik Türkiye turunu Ardahan ile başlatıyorum. Desteğiniz, sevginiz ve eşliğinizden ötürü hepinize şimdiden teşekkür ederim. Sizi seviyorum ahali! Hadi başlıyoruz" mesajını yayınladı.

(İHA)

Yunus Özyavuz, Sagopa Kajmer, Türkiye, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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