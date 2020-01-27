Ünlü rapçiler deprem bölgesinde - Son Dakika

Rap müziğin sevilen isimlerinden Canbay Wolker grubunun solistleri Vahap Canbay ve Umut Bolat, Elazığ depreminin ardından bölgeye gelerek depremzedelere yardımda bulundu.



Elazığ Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye çok sayıda yardım malzemesi yollanırken, rap dünyasının tanınan isimlerinden Canbay Wolker grubunun solistleri de depremzedeler için harekete geçti. Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen grubun solistleri Vahap Canbay ve Umut Bolat, burada Gökçe Mahallesi ve Doğanyol ilçe merkezini ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Gökçe Mahallesi'nde yardımların toplanma merkezi olan Gökçe İlkokulunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Canbay, ellerinden geldiği kadarıyla Elazığ ve Malatya'da depremzedelere yardımda bulunduklarını söyleyerek, şu ana kadar yardım gönderen herkese teşekkür etti. Malatyalı olduğunu ifade eden Canbay, sanat camiasına da seslenerek bölgenin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi.



Grubun diğer solisti Umut Bolat da depremin ardından yola çıktıklarını ve bölgeyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Sanatçı arkadaşlarımızın imkanı olan varsa, buraya gelmelerini ve depremzedeleri ziyaret etmeleri büyük bir moral kaynağı olacaktır" dedi.



Gökçe Mahallesi Muhtarı Zülfükar Tuhan rap sanatçılarına teşekkür ederek, "Bizleri unutmadılar buraya geldiler. Biz bütün sanatçılarımızın buraya duyarlı olmasını istiyoruz. Burada büyük bir deprem yaşadık, zararımız çok" diye konuştu.



Canbay-Wolker rap grubunun bölgeye ulaştırdığı 2 tır dolusu temel ihtiyaç malzemesi, depremzedelere dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi. - MALATYA