Ünlü Rapçiler şarkılarını 'barış' için söyledi - Son Dakika

Kartal'da, 6 gün 6 gecedir devam eden 'Zafer ve Barış Haftası' kutlamaları, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'Barışa Rap' konserine sahne oldu. Şanışer-Sokrat, Asil, Keişan ve Mert Şenel şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Türkiye'nin sevilen rap şarkıcılarının sahne aldığı konserde binlerce insan doyasıya eğlendi.

Kartal'da, Zafer ve Barış Haftası kutlamaları, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde de devam etti. 27 Ağustos günü ünlü Rapçi Ceza ile başlayan; Manga, Ceylan Ertem, Moğollar, Ümit Besen- Pamela ve İlyas Yalçıntaş konserleriyle devam eden etkinliklerin 6'ncı gününde, 'Barışa Rap' konseri düzenlendi. Konserde rap müziğinin güçlü bir dinleyici kitlesine sahip müzisyenleri; Şanışer-Sokrat, Asil, Keişan ve Mert Şenel aynı sahneyi paylaştı.

Kutlamalarda, günün ilk etkinliği DJ Murat Gemlik ve Bükre Sena Sait'in sahne performansı oldu. Konserin sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Develi, DJ Murat Gemlik ve Bükre Sena Sait'e bir teşekkür plaketi ile çiçek takdim etti.

Kutlamaların devamında rap şarkıcıları; Asil, Keişan, Mert Şener, Şanışer ve Sokrat sahne aldı. Yaklaşık 4 saat süren konserde, sevilen şarkılarını söyleyen ünlü rapçiler, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Özellikle gençlerin katılımının yoğun olduğu konserde, binlerce insan rap şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

"UMUT BURADA, GENÇLİK BURADA"

Konserde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Barışa Rap için buradayız. Barış; kardeşliği getirir, dayanışma ve birlikteliği getirir. Bizler bu konuda örnek olmak zorundayız. Zafer ve Barış Haftası'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygıyla yad ettik. Gençlik burada, umut burada. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Konserin devamında, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gecede sahne alan tüm rap şarkıcılarına plaket ve çiçek takdim etti.