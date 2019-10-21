Ünlü ressam da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle Louvre Müzesi'nde özel sergi açılıyor
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Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle özel bir sergiyi ziyaretçilere açıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, dünyaca ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle özel bir sergiyi ziyaretçilere açıyor.
Mona Lisa tablosunun yaratıcısı Leonardo da Vinci'ye ithaf edilen sergide 160'dan fazla tablo, heykel, mektup ve rönesans dönemine ait karakalem çalışmaları bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:03
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