Son Dakika Haberleri: Ünlü ressam İbrahim Balaban Bursa'da toprağa verildi
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Ünlü ressam İbrahim Balaban Bursa'da toprağa verildi

5 saat önce

98 yaşında hayatını kaybeden Nazım Hikmet'in cezaevinde beraber kaldığı ve aynı zamanda öğrencisi olan ressam İbrahim Balaban, Bursa'da toprağa verildi.

Ünlü ressam İbrahim Balaban Bursa'da toprağa verildi, System.String[]
98 yaşında hayatını kaybeden Nazım Hikmet'in cezaevinde beraber kaldığı ve aynı zamanda öğrencisi olan ressam İbrahim Balaban, Bursa'da toprağa verildi. Ünlü ressam İbrahim Balaban 2 gün önce çoklu organ yetmezliğine bağlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Şair Nazım Hikmet Ran'ın cezaevinde beraber kaldığı ve aynı zamanda resim yapmaya burada başlayan Balaban için ilk tören Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yapıldı. Töreninin ardından Balaban'ın cenazesi Şişli Camii'ne götürüldü. Taziyeleri Balaban'ın oğlu Hasan Nazım Balaban kabul ettiği cenazeye, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ressam Bedri Baykan, Rutkay Aziz, sanatçı Berhan Şimşek ve Nebil Özgentürk başta olmak üzere çok sayıda sanatçı dostu ve yakınları katıldı. Balaban'ın cenazesi öğle namazına Şişli Camii'nde kılındı. Namazın ardından helallik alınarak dua edildi. Daha sonra Balaban'ın cenazesi defnedilmek üzere Osmangazi ilçesi Seçköy'e gönderildi. Balaban'ın cenazesi ailesi ve yakınlarının katılımlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:45 Kaynak: İHA
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