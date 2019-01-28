Ünlü Ressam Kuinci'nin Çalınan Tablosu Bulundu

Ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Tretyakovskaya Galerisi'nden dün akşam çalınan tablosu bulundu, hırsız gözaltına alındı.

Ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Tretyakovskaya Galerisi'nden dün akşam çalınan tablosu bulundu, hırsız gözaltına alındı.



Ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tretyakovskaya Galerisi'nden dün akşam çalınan Ay-Petri.Kırım adlı eseri bulunarak hırsız gözaltına alındı. Rus haber ajansı TASS'tan yapılan açıklamada, güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüphelinin kısa süre sonra yakalandığı bildirildi. TASS'ın açıklamasında, şüphelinin tabloyu inşaat halindeki bir binaya sakladığını söylediği, polisin belirtilen adreste tabloyu bulduğu ifadeleri yer aldı.



Şüphelinin 31 yaşında olduğu, Aralık 2018'de uyuşturucularla yakalandığını, mahkemesinin halen devam ettiği ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu bildirildi. - MOSKOVA

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