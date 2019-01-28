Son Dakika Haberleri: Ünlü Ressam Kuinci'nin Çalınan Tablosu Bulundu

Ünlü Ressam Kuinci'nin Çalınan Tablosu Bulundu

5 dakika önce

Ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Tretyakovskaya Galerisi'nden dün akşam çalınan tablosu bulundu, hırsız gözaltına alındı.

Ünlü Ressam Kuinci'nin Çalınan Tablosu Bulundu, System.String[]
Ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Tretyakovskaya Galerisi'nden dün akşam çalınan tablosu bulundu, hırsız gözaltına alındı.

Ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tretyakovskaya Galerisi'nden dün akşam çalınan Ay-Petri.Kırım adlı eseri bulunarak hırsız gözaltına alındı. Rus haber ajansı TASS'tan yapılan açıklamada, güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüphelinin kısa süre sonra yakalandığı bildirildi. TASS'ın açıklamasında, şüphelinin tabloyu inşaat halindeki bir binaya sakladığını söylediği, polisin belirtilen adreste tabloyu bulduğu ifadeleri yer aldı.

Şüphelinin 31 yaşında olduğu, Aralık 2018'de uyuşturucularla yakalandığını, mahkemesinin halen devam ettiği ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu bildirildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 15:47:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Ressam Kuinci'nin Çalınan Tablosu Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]