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Ünlü ressam Monet'in 1,4 milyon dolarlık tablosu, hırsızların hedefi oldu - Son Dakika

Ünlü ressam Monet'in 1,4 milyon dolarlık tablosu, hırsızların hedefi oldu

19.08.2021 10:59
Ünlü ressam Monet'in 1,4 milyon dolarlık tablosu, hırsızların hedefi oldu, System.String[]

Ünlü Fransız ressam Claude Monet'in Hollanda'daki Zaans Müzesi'nde yer alan 1,4 milyon dolar değerindeki 'De Voorzaan en de Westerhem' adlı tablosu silahlı hırsızların hedefi oldu.

Ünlü Fransız ressam Claude Monet'in Hollanda'daki Zaans Müzesi'nde yer alan 1,4 milyon dolar değerindeki 'De Voorzaan en de Westerhem' adlı tablosu silahlı hırsızların hedefi oldu.

Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, pazar günü saat 10.30 sıralarında Zaans Müzesi'ne yönelik gerçekleşen silahlı soygun girişiminde yaralanan olmadığı belirtildi. Soygunun ardından, iki şüphelinin tabloyu geride bırakıp motosikletle kaçtığı ifade edildi. Soygun girişiminin ardından polisin soruşturma başlattığı ve kaçan şüphelilerin arandığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu motosikletin müzeye 5 kilometre mesafedeki Wijdewormer köyündeki Zuiderweg caddesinde bulunduğu ve incelendiği açıklandı.

HASAR TESPİTİ YAPILIYORZaans Müzesi'nden yapılan açıklamada, soyguncuların hiçbir şey çalamadığı belirtilirken, tablonun soygun girişimi sırasında hasar görüp görmediği yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Müze, soygun girişiminin ardından tedbir amaçlı tablonun sergiden kaldırıldığını ve hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Tablo, 2015 yılında müze envanterine girmişti.150 YILLIK TABLO

Fransız empresyonist ressam Monet'in 1871 yılında hızlı fırça darbeleriyle çizdiği yağlı tablosu 'De Voorzaan en de Westerhem', Zaandam'ın güneyindeki nehir boyunca uzanan Voorzaan'ın manzarasını konu almaktadır. Monet, tabloyu eşi ve oğluyla beraber Zaandam'daki dört ay geçirdiği bir otelin iskelesinde çizdiği bilinmektedir.


Ünlü ressam Monet'in 1,4 milyon dolarlık tablosu, hırsızların hedefi oldu
Ünlü ressam Monet'in 1,4 milyon dolarlık tablosu, hırsızların hedefi oldu

Claude Monet, Hollanda, Ressam, dolar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ünlü ressam Monet'in 1,4 milyon dolarlık tablosu, hırsızların hedefi oldu - Son Dakika Dünya


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