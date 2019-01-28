Ünlü Ressamın Çalınan Tablosu Bulundu
16 dakika önce
Ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Tretyakovskaya Galerisi'nden dün akşam çalınan tablosu bulundu, hırsız gözaltına alındı.
Ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin, Rusya
'nın başkenti Moskova
'da bulunan Tretyakovskaya Galerisi'nden dün akşam çalınan tablosu bulundu, hırsız gözaltına alındı.
Ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuinci'nin, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tretyakovskaya Galerisi'nden dün akşam çalınan Ay-Petri. Kırım
adlı eseri bulunarak hırsız gözaltına alındı. Rus haber ajansı TASS'tan yapılan açıklamada, güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüphelinin kısa süre sonra yakalandığı bildirildi. TASS'ın açıklamasında, şüphelinin tabloyu inşaat halindeki bir binaya sakladığını söylediği, polisin belirtilen adreste tabloyu bulduğu ifadeleri yer aldı. Şüphelinin 31 yaşında olduğu, Aralık
2018'de uyuşturucularla yakalandığını, mahkemesinin halen devam ettiği ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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