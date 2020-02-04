Ünlü restoran zincirinden depremzedelere 800 bin liralık yardım - Son Dakika

Türkiye'nin dört bir yanından Elazığ'a yardım yağıyor. Son olarak ünlü restoran zincirinin kurucu ortağı Cüneyt Asan, bölge halkına 800 bin liralık yardımda bulunacaklarını duyurdu.



Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin oluşturduğu zarar Türkiye'nin farklı yerlerinden gönderilen yardımlarla giderilmeye çalışılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Milletvekili Tolga Ağar; Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AFAD temsilcilerini ziyaret eden Günaydın Et ve Restorantlar Grubu'nun kurucu ortağı Cüneyt Asan grubu adına 800 bin lira değerinde büyük bir bağış yaptı.



Asan "Ülkemizde yaşanan bu acı günlerde hepimiz tek yürek olarak kenetleniyorsak ne mutlu. Ben çaresizlik ve yokluk nedir iyi bilirim. Depremin evlerde ve kalplerde oluşturduğu hasarı, kaybı bir nebzede olsa dindirebiliyorsak ne mutlu. Doğduğumuz coğrafyada yardımın söylenmesi ayıptı ancak bu durum özel ve tüm iş insanlarına yol açmak, iyilik zinciri oluşturmak istedik. Ülkemizin bize verdiklerinin farkındayız,,bu ülke için yapılan her türlü hizmeti ibadet sayıyoruz, şimdi birlikte yaraları sarma zamanı " dedi. - İSTANBUL