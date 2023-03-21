Ünlü restorancı kaza kurbanı: Çarptığı cam kapı sonu oldu - Son Dakika
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Ünlü restorancı kaza kurbanı: Çarptığı cam kapı sonu oldu

21.03.2023 18:43
Ünlü restorancı kaza kurbanı: Çarptığı cam kapı sonu oldu

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan iş yerinde çarptığı cam kapının kırılması sonucu yaralanan ünlü restorancı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan iş yerinde çarptığı cam kapının kırılması sonucu yaralanan ünlü restorancı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19 Mart günü Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü restorancı Muzaffer Uslu (50), iş yerindeki cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam Uslu'nun üstüne düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uslu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun cenazesinin bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, Muzaffer Uslu eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü restorancı kaza kurbanı: Çarptığı cam kapı sonu oldu - Son Dakika


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