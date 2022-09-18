Ünlü restoranda silahlı kavga! Tribün liderinin başında şişe kırıldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Ünlü restoranda silahlı kavga! Tribün liderinin başında şişe kırıldığı anlar kamerada

18.09.2022 11:56

İstanbul Sarıyer'deki ünlü bir balıkçıda yapılan fasılın bitmesi üzerine bir grup taşkınlık çıkarttı. Gruptaki şahıslardan biri çıkan kavgada, taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Cem Gölbaşı'nı başında şişe kırarak yaraladı. Yaşananlar kameralara kaydedilirken, silah çekip havaya ateş de açan 4 şahıs polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da ünlü bir balıkçıya gelen Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H. isimli şahıslar bir masada, taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Cem Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. ise başka bir masada yemek yiyerek eğlenmeye başladı. Restoranda organize edilen fasılın sona ermesi üzerine Okan H., "Fasıl neden bitti?" diyerek taşkınlık çıkarttı. Okan H.'ye yanında olanlar da destek verirken, şahıslar başka masada oturan Cem Gölbaşı ve İsmail G. ile tartışmaya başladı.

TRİBÜN LİDERİNİN BAŞINDA ŞİŞE KIRILDI

Tarafların sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık karıştı. Restoranda bulunan diğer müşteriler kendilerini sokağa atarken, taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine girdi. Kavgada taraflardan biri, Cem Gölbaşı'nın başında şişe kırarak, yanındaki tabanca ile havaya 2 el ateş açtı. Olayın ardından kavgaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H. balıkçıdan çıkarak uzaklaşırken, başından yaralanan Cem Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Maslak'taki özel bir hastanede tedavisi yapılan Gölbaşı ve İsmail G. ardından taburcu edildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜRE İÇİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çalışanların ifadesini aldı. Polis ardından olaya karışan Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler daha sonra Cem Gölbaşı ve İsmail G.'nin gittiği hastaneye giderek şahısların ifadesini aldı. Çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, Ali Emir K. ve Emir A.'yı Pınar Mahallesi'nde cadde üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Okan H. ve Dündar H. ise ertesi gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SOKAĞA ATILAN TABANCAYI POLİS BULDU

Yakalanan şüpheli şahısların olayda kullandıkları tabancayı Ferahevler Mahallesi'nde bir sokak içerisinde yol kenarına attığını söylemesi üzerine Sarıyer polisi, tabancayı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yol kenarında bulunan tabanca, başka birisinin eline geçmeden bulunarak muhafaza altına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Emir A. ve Ali Emir K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Okan H. ve Dündar H. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Sarıyer, Gölbaşı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü restoranda silahlı kavga! Tribün liderinin başında şişe kırıldığı anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü restoranda silahlı kavga! Tribün liderinin başında şişe kırıldığı anlar kamerada - Son Dakika
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