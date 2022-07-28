Ünlü sanatçı Ramona Zaharia, Türkiye'de Carmen'i canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Ramona Zaharia, Türkiye'de Carmen'i canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi

28.07.2022 15:06

Ünlü Rumen mezzo-soprano Ramona Zaharia, "Burada muhteşem insanlarla tanıştım ve harika bir enerjiyle karşılandım. Türkiye'de olmaktan, çok harika şarkıcılarla yan yana şarkı söyleyip, rol almaktan dolayı da gerçekten çok memnunum." dedi.

Ünlü Rumen mezzo-soprano Ramona Zaharia, "Burada muhteşem insanlarla tanıştım ve harika bir enerjiyle karşılandım. Türkiye'de olmaktan, çok harika şarkıcılarla yan yana şarkı söyleyip, rol almaktan dolayı da gerçekten çok memnunum." dedi.

Zaharia, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde sahnelenen "Carmen" operasında başrolde yer aldı.

Dün akşam gerçekleşen temsil öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, dünyanın seçkin opera eserlerinden biri olan ve dünya genelinde çokça sahnelenen operaların başında gelen Carmen'de rol aldığı için heyecanlı olduğuna işaret ederek, "Biraz gergin olduğumu söylemek isterim fakat burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çünkü muhteşem insanlarla tanıştım ve harika bir enerjiyle karşılandım. Türkiye'de olmaktan, çok harika şarkıcılarla yan yana şarkı söyleyip, rol almaktan dolayı da gerçekten çok memnunum." ifadelerini kullandı.

"Oyunculuğumda her zaman meydan okumanın peşindeyim"

Carmen'de başrol oynamanın kendisi için önemine de değinen genç opera sanatçısı, bugüne kadar 19 farklı prodüksiyonda Carmen'i yorumladığını ifade ederek, "Hemen hemen 200 gösterinin sonunda diyebilirim ki, ben rollerimde her zaman yeni bir meydan okumanın peşindeyim. Size hislerime ilişkin ne diyebileceğimi bilmiyorum. Ben sahneye çıkıyorum ve oyunculuk yapıyorum. Carmen, çok güçlü bir karakter." diye konuştu.

Ramona Zaharia, Carmen'i şimdiye kadar İtalya, İspanya, Almanya, İsveç, Fransa ve Romanya dahil birçok ülkede sanatseverlerle buluşturduklarının altını çizdi.

Türkiye ziyaretine de değinen sanatçı, henüz İstanbul'u çok fazla görme imkanının olmadığını dile getirerek, "Burada harika bir arkadaşım var. Beni biraz gezdirdi. İstanbul'un geri kalanını da görmek için buraya tekrar gelmeyi çok istiyorum. Çünkü İstanbul muhteşem bir şehir. Buraya ilk gelişim ama umuyorum ki son olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İzleyicilere keyif almaları önerisinde bulunan sanatçı, "Umuyorum 'benim Carmenim'i ve Carmen'i yorumlama şeklimi severler." dedi.

Sanatseverler uzun süre ayakta alkışladı

Başarılı opera sanatçısı, İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen bir hikayeyi sahneye taşıyan üç perdelik eserin sonunda sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Fransız besteci Georges Bizet'in imzasını taşıyan ve ilk kez 1875'te Paris'te sahnelenen Carmen, hem dünyanın seçkin opera eserlerinden biri hem de dünya genelinde çokça sahnelenen operaların başında geliyor. Ancak eser, özellikle Bizet'in vefatından sonra dünya çapında ün kazandı.

Eser, ünlü İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin prodüksiyonu ve Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile sanatseverlere sunuldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünlü sanatçı Ramona Zaharia, Türkiye'de Carmen'i canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi - Son Dakika

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