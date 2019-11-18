Son Dakika Haberleri: Ünlü rus aktörün, kızını ellerinden bağladığı görüntüler tepki çekti
Son Dakika Güncel Ünlü rus aktörün, kızını ellerinden bağladığı görüntüler tepki çekti - Son Dakika

Ünlü rus aktörün, kızını ellerinden bağladığı görüntüler tepki çekti

6 saat önce

Ünlü Rus aktörün, kızını ellerinden bağladığı görüntüler tepki çektiRusya, (DHA)- Rus aktör Aleksey Panin, kızını ellerinden mutfaktaki peteğin borusuna bağladı ve bu anlar evdeki üçüncü bir kişi tarafından kayda alındı.

Ünlü Rus aktörün, kızını ellerinden bağladığı görüntüler tepki çekti

Rusya, (DHA)- Rus aktör Aleksey Panin, kızını ellerinden mutfaktaki peteğin borusuna bağladı ve bu anlar evdeki üçüncü bir kişi tarafından kayda alındı. Aktörün bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla birlikte, aktörün kızına olan davranışı tepki çekti.

Rus aktör Aleksey Panin (42), sosyal medya hesabından kızına evi kirlettiği için bağırdığı ve kızını mutfağa götürüp, kemerle ellerinden peteğin borusuna bağladığı görüntüleri paylaştı. Yerel medyada Rus aktörün görüntülerde, kızına daha sonra kendisini babaannesinin çözeceğini söylediğini yazdı. Rus aktörün kızına bu şekilde davranması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olurken, bazı kullanıcılar ise olayın gerçek olmadığını ve düzmece olduğunu düşündüklerini belirtti.

Ünlü rus aktörün, kızını ellerinden bağladığı görüntüler tepki çekti

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
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