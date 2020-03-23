Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki - Son Dakika
Son Dakika Genel Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki - Son Dakika

Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki

6 saat önce

Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen Korona Virüs salgını bahanesiyle sattıkları ürünlere insafsızca zam yapan fırsatçılara çektiği rap ve türkü karışımı kliple tepki gösterdi.

Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen Korona Virüs salgını bahanesiyle sattıkları ürünlere insafsızca zam yapan fırsatçılara çektiği rap ve türkü karışımı kliple tepki gösterdi.

15 Temmuz-Barış Kardeşlik Marşı ile milyonların gönlünde taht kuran, bugüne kadar sosyal içerikli konularda yazdığı şiirlerini besteleyerek, çektiği video kliplerle topluma anlamlı mesajlar veren Abdurrahman Delen, bu kez de Korona Virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan halkın haklı sesi oldu.

Virüs salgını bahanesiyle marketlerde ve Pazar tezgahlarında satılan ürünlere "fırsat bu fırsat" düşüncesiyle zam üstüne zam yaparak halkın cebinden milyonlarca lira kazanmak isteyen fırsatçı tüccarların bu tutumuna işaret eden Şair Delen, ilk kez denediği rap müzik melodilerini de kattığı türküyle stüdyoya girdi.

Farklı bir konseptte halkın içerisinde çektiği klibiyle adeta toplumun kanını emmeyi gözleyen fırsatçı zihniyete anlamlı mesajlar veren Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen'in yeni eseri henüz TV ekranlarında yayınlanmadan milyonların beğenisini kazandı.

Çin'in Vuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan virüs salgınının bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Abdurrahman Delen muhabirimize yaptığı açıklamada, "Son günlerde ülkemize de sıçrayan bu salgını fırsat bilen birçok art niyetlilere bir halk ozanı olarak tepki göstermek istedim. Bu duygularla farklı bir format ile girdiğim stüdyoda türkü ve rap okuyarak tepkimi dile getirip, bu yapılanın toplumumuza yönelik büyük bir ayıp ve haksızlık olduğunu ifade etmeye çalıştım."dedi.

Ünlü Şair ve Halk Ozanı Delen'in şiirinin dizeleri ise şöyle; "Vatan değildir tasası, yeter ki dolsun kasası. Yokmu bunların yasası? Fırsatçılar, fırsatçılar. Yüzde yüz on zam bindirir, sonra yüzde on indirir. Yoksulu candan bezdirir. Fırsatçılar, fırsatçılar. Bahane eder dövizi, utanmaz kızarmaz yüzü. Fakirin cebinde gözü Fırsatçılar, fırsatçılar. Sabah akşam zam yaparlar, Halka hep kazık atarlar. Vicdanlarını satarlar. Fırsatçılar, fırsatçılar. Vatandaşın yüz karası, helal değildir parası. Şeytanların maskarası, fırsatçılar, fırsatçılar.

Ünlü Şair Abdurrahman Delen'den Korona Virüsü fırsatçılarına rapli tepki

Balıkesir, Ayvalık, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:50 Kaynak: İHA

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