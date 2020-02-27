Ünlü şair Delen'den depreme ağıt - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yazlığı bulunan ünlü Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen; Elazığ ve Malatya'nın ardından yaşanılan Van depremlerine kayıtsız kalmadı. Delen, deprem bölgelerinde yaşanılan trajedi ve acılara "Dedim Ağladım" isimli şiiri ile tercüman olmaya hazırlanıyor.



Geçtiğimiz aylarda "Kadına Şiddet Hayır" demek için yazdığı 'Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur' isimli şiirine çektiği klibe birçok ünlü sanatçının da destek verdiği Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, bu kez Elazığ, Malatya ve Van depremlerinde zarar görenlerin sesi oluyor.



Sözlerini kendisinin yazdığı "Dedim Ağladım" isimli şiirine birde klip çekmeye hazırlanan Abdurrahman Delen'in henüz demo halindeki klibi şimdiden yüreklere dokunuyor.



Depremzedelerin yaşadıkları travmaları tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermeye hazırlanan Delen, yaptığı açıklamada, Türk Milleti olarak 2020 yılının henüz ilk aylarında ciddi felaketlerle girmiş olmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.



Amacının depremden zarar gören vatandaşların, enkazlarda kaybettikleri yakınlarının ardından yaşadıkları ruhsal çöküntülere dikkat çekmek olduğunu kaydeden ünlü şair, "Allah bir daha ülkemize bu türlü acılar yaşatmasın" temennisinde de bulunmayı ihmal etmedi.



Öte yandan Abdurrahman Delen'in depremzedeler için yazdığı şiirin sözleri ise şöyle;



"Dedim Ağladım; Gözlerimin yaşı çağlayıp durdu. 'Elazığ, Malatya' dedim ağladım. Bir akşam vaktiydi zelzele vurdu. 'Elazığ Malatya' dedim ağladım. Gece ayazında canlar üşüyor. Feryatlar, figanlar ciğer deşiyor. Kimi şokta, kimi enkaz eşiyor. 'Elazığ Malatya' dedim ağladım. 'Kimse yok mu?' diye geliyor sesler, buz gibi havada donmuş nefesler. Her sokak başında tutulmuş yaslar. 'Elazığ Malatya' dedim ağladım. Afette sorulmaz mezhebi ırkı. Felaketin olmaz, batısı şarkı. Sevgiyle çevirdim gönülde çarkı. 'Elazığ Malatya' dedim ağladım. Kimi öksüz kaldı kimi de yetim. Acıdan ayrıldı kemikten etim. Tek yürek oldu tek can memleketim. 'Elazığ Malatya' dedim ağladım." - BALIKESİR