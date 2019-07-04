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Ünlü şair Küçük İskender alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

2 saat önce

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden "Küçük İskender" olarak bilinen ünlü şair Derman İskender Över, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü şair Küçük İskender alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Kanser tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden "Küçük İskender" olarak bilinen ünlü şair Derman İskender Över, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda sanatseverin katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu.

Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürerken hayatını kaybeden ünlü şair "Küçük İskender" için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlemişti. Törenin ardından Küçük İskender'in cenazesi Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sanatçılar Orhan Alkaya, Orhan Aydın, çok sayıda sanatçı, milletvekilleri ve sanatseverler katıldı.

Alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşlarının sel olduğu cenazenin başında katılanlar dua etti. Tabutun üzerine mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi ve taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün atkısı ile karanfiller bırakıldı. Küçük İskender'in öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından helallik alınması ve dua edilmesi sonrasında Küçük İskender'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Cenaze araca götürülürken, katılımcılardan yoğun alkış yağmuruna tutuldu. Cenaze, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
Küçük İskender, Mecidiye, Ortaköy, Güncel
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