Son Dakika Haberleri: Ünlü şair Küçük İskender'in cenazesi hastaneden alındı
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Ünlü şair Küçük İskender'in cenazesi hastaneden alındı

1 saat önce

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Küçük İskender adıyla tanınan ünlü Şair Derman İskender Över yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ünlü şair Küçük İskender'in cenazesi hastaneden alındı, System.String[]
TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Küçük İskender adıyla tanınan ünlü Şair Derman İskender Över yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Küçük İskender'e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuş ve tedavisi sürüyordu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu. Över'in cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından morgdan alınarak Zincirlikuyu Gasılhanesi'ne götürüldü. Ünlü şair için yarın Kabataş Erkek Lisesi'nde tören düzenlenecek. Öğle vakti Ortaköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Cenazeyi alan eniştesi Erol Çubuktar "Büyük bir değeri kaybettik, kalanlara uzun ömür diliyorum. Yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz" diye konuştu.

 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:40 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Küçük İskender, Zincirlikuyu, Güncel
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