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Ünlü şair ve bestekar hayranlarıyla buluştu

2 saat önce

Ünlü şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan, 15 bin kişinin doldurduğu Kastamonu'nun Cide ilçesi meydanında konser verdi.

Ünlü şair ve bestekar hayranlarıyla buluştu, System.String[]
Ünlü şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan, 15 bin kişinin doldurduğu Kastamonu'nun Cide ilçesi meydanında konser verdi. 24. Cide Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cide'de Ahmet Selçuk İlkan konser verdi. Cide'de binlerce hayranı karşısında çıkan İlkan, yaklaşık 2 saat boyunca kaldığı sahnede en güzel şiir ve şarkılarını seslendirdi. Cide'ye yıllar önce tekrar gelip konser verdiğini hatırlatan Ahmet Selçuk İkan, festivalde olmaktan onur duyduğunu ifade etti. Ünlü edebiyatçı, şair ve yazar olan Rıfat Ilgaz'ın kendisi için çok büyük bir kahramanı olduğunu ifade eden İlkan, "24. Cide Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Festivalinde olduğum için onurluyum ve gururluyum. Adı bile bana heyecan veren bir festivalde olmaktan çok mutluyum. Rıfat Ilgaz gibi o çağın tüm değerli şairleri benim büyük kahramanımdır. Cide'de Rıfat Ilgaz'ı anarak böyle coşkulu bir festivalde olmak bana büyük bir heyecan verdi. Bu konserimize yoğun ilgi gösteren Cide halkına çok teşekkür ederim. Böyle bir heyecanı tekrar yaşamak için doyamadığım Cide'ye gelmek istiyorum" diye konuştu. Ahmet Selçuk İlkan'ın konserine yaklaşık olarak 15 Bin kişinin katıldığı belirtildi.
(Mehmet Salman/İHA)
Ahmet Selçuk, Rıfat Ilgaz, Cide, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
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