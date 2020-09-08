Ünlü sanatçı Ali Osman Erbaşı, artık bestelerini Sonsuz Şükran köyünde yapıyor - Son Dakika

Ünlü sanatçı Ali Osman Erbaşı, artık bestelerini Sonsuz Şükran köyünde yapıyor

KONYA - Türk Halk Müziği'nin usta ismi bestekar ve bağlama ustası sanatçı Ali Osman Erbaşı, artık beste çalışmalarını Konya'nın Hüyük ilçesindeki sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran köyünde sürdürüyor.

Hüyük'ün Çavuş Mahallesi'nde bulunan sanatçılara ait yerleşim merkezine yerleşen Ali Osman Erbaşı, müzik ve beste mesaisini bir süredir burada aldığı kerpiç evinde gerçekleştiriyor. Erbaşı, kendisinin de artık bir sanatçı olarak Şükran köyüne yerleşip Hüyüklü olduğunu vurgulayarak, müzik çalışmalarını da muhteşem bir Beyşehir Gölü manzarasına sahip sanatçı köyündeki evinde sürdürdüğünü ifade etti. Doğaya yakın olmanın oldukça güzel olduğunu ve bunun çalışmalarına da olumlu katkılar sağladığını dile getiren Erbaşı, "Hüyük gerçekten çok özel bir yer. Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem Bey de sağ olsun, gerçekten bütün Hüyük'ü kendi evi gibi görüp canla başla çalışıyor. Ondan daha güzel bir tarafı daha var. Müziği ve sanatı çok destekliyor. Ben geçen sene burada festivale gelmiştim. Festivalde buradaki havayı, bu ortamı görünce çok sevdim ve Mehmet Taşdiken Bey'le tanıştım, ondaki o sanat, hizmet aşkını görünce daha da çok sevdim. Bana dedi ki 'hocam buradan bir ev ister misin?', 'tamam, geliyorum' dedim. Geçen senenin Ekim ayından beridir buradayım. İnşallah bundan sonra müzik çalışmalarımla buradan hizmet vermeye devam edeceğim" dedi.

Pandemi sürecinin sanatçı camiası için zorluklarla geçmesine rağmen bundan hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak gerektiğinin de altını çizen Erbaşı, "Umutsuzluk yok. Üretmeye döneceğiz, çok tüketici olduk. Dünyaya biz üretmek için geldik zaten. Böylece düzelecek inşallah. Ben kendi dünyamda zaten üretiyorum ve burada evimde stüdyom var. Her zaman ki gibi 20-25 yıldır da üretiyorum aynı şekilde çalışıyorum. Onlar hayata geçsin geçmesin en azından üretmiş oluyorum. Herkes öyle yapmalı bence" diye konuştu.

Erbaşı, Sonsuz Şükran köyüne yerleştikten sonra burada da çok sayıda eser ve çalışmalar ortaya çıkmaya başladığının müjdesini de verirken, "Tabi sürprizler olacak. İnşallah onları da yavaş yavaş sunacağız" şeklinde konuştu.