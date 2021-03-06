Usta oyuncu hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

10 yıldır Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan usta sanatçı, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. 93 yaşındaki usta sanatçı, bu sabah hayata gözlerini yumdu.





'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu: "Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş'ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek."