Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi - Son Dakika

Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi

08.03.2021 19:28
Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi, System.String[]

Muğla'da tedavi gördüğü Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybeden ünlü tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, Marmaris'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Muğla'da tedavi gördüğü Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybeden ünlü tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, Marmaris'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Marmaris Armutalan Mahallesi camisinde kılınan cenaze namazına Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları ile vatandaşlar katıldı. Marmaris'te yaşayan sanatçı Selma Ankara Sonat ve Yönetmen Umur Özlüer, Orsel Sonat da cenazeye katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Altan Karındaş, Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının manevi kızı Hülya Uğurlu, "Çok üzgünüm, annem ile her gün konuşuyorduk zaten, son üç ayımız sürekli hastanelerde geçmişti. Ben 35 yıldır ona evlatlık yapıyorum. Ülkemiz çok büyük bir değerini kaybetti. Ölüm sebebi korona virüs değil. Korona virüs hastalığını daha önce geçirip atlattı, yaşa bağlı çoklu organ yetmezliğinden vefat etti" diye konuştu.

Ülkenin çok kıymetli bir sanatçısını kaybettiğini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, "Bizim Altan Hanım'la farklı bir bağımız vardı, manevi oğlum derdi bana. Hatta son konuşmamızda 'Benim cenazemi sen kaldır, beni sahipsiz bırakma' dedi. Pandemi sebebiyle yüz yüze çok görüşemesekte sık sık telefonda konuşuyorduk" dedi.

Usta oyuncunun meslektaşı Selma Ankara Sonat ise, "Hepimizin yaşadığı kırgınlıkları yaşıyordu, oyuncunun yaşı yoktur, ölene kadar sahnede olmalıyız. Mesleği ile ilgili arayan soran yok diye kırgındı. Hastaneye yatmadan iki gün önce görüntülü konuştuk. Burada İstanbul'da olduğundan daha fazla görüşüyorduk ama pandemi araya girince Turunç'taki evine gidemedim, sürekli görüntülü konuşma yapardık. Türkiye'nin en değerli tiyatro sanatçılarındandı, tiyatroya imza atmış bir oyuncu idi. Hayat dolu bir insandı" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar görüntü yönetmenliği ve gazetecilik yapmış olan Umur Özlüer, "Altan abla çok değer verdiğimiz, örnek aldığımız bir ustamızdı. Çok kıymetli bir arkadaşımızı kaybettik, başımız sağolsun. Değerlerimiz bir bir gidiyor. 8 Mart Kadınlar Günü'nde onu ebediyete uğurladık. Anıldıkça yaşayacak" diye konuştu.

Altan Karındaş, en son 10 yıldır yaşadığı Marmaris İkinci Bahar Huzurevi'nde Marmaris Belediyesinin projesi kapsamında 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde 'Ayağa Kalk' adlı anma filminde rol almıştı.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi
Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi
Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi
Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi
Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi
Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi
Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi

Araştırma Hastanesi, Marmaris, Tiyatro, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:09:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü sanatçı Altan Karındaş Marmaris'te toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei