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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti

09.02.2022 16:29

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, halasını kaybetmenin acısını yaşıyor. Ersoy'un 99 yaşındaki halası İsmet Erkoç Soytürk'ün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

"DİVA" lakabıyla bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, halasını kaybetti. Magazinkolik'te yer alan habere göre bir süredir koronavirüs nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İsmet Erkoç Soytürk, bugün vefat etti.

CENAZESİ YALOVA'DAN KALDIRILACAK

Soytürk'ün cenaze bilgileri de ortaya çıktı. Buna göre Soytürk, Yalova'da gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından yine memleketi Yalova'da toprağa verilecek. Ersoy'un da cenazede yer alması bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti - Son Dakika
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