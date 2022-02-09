"DİVA" lakabıyla bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, halasını kaybetti. Magazinkolik'te yer alan habere göre bir süredir koronavirüs nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İsmet Erkoç Soytürk, bugün vefat etti.
Soytürk'ün cenaze bilgileri de ortaya çıktı. Buna göre Soytürk, Yalova'da gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından yine memleketi Yalova'da toprağa verilecek. Ersoy'un da cenazede yer alması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti - Son Dakika