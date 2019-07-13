Son Dakika Haberleri: Ünlü sanatçı Buray, Çorum'da konser verdi
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Ünlü sanatçı Buray, Çorum'da konser verdi

4 saat önce

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Buray konser verdi.

Ünlü sanatçı Buray, Çorum'da konser verdi, System.String[]
Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Buray konser verdi.

Fuar alanındaki konsere Çorumluların ilgisi yoğun oldu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buray, sahne perfomansıyla göz doldurdu. Seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan ünlü sanatçıya, hayranları da zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda sahneye gelen Dr. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, adaylık sürecinde Hitit Fuar ve Festivali'nin yeniden düzenlenmesi için söz verdiğini hatırlatarak, "Bugün verdiğim bir sözü gerçekleştirmenin mutluluğu yaşıyorum. Bir şey daha söylemiştik bu şehri beraber yöneteceğimizi söylemiştik. Festivalde hangi sanatçımızı misafir edeceğimizi gençlere sorduğumuzda Buray dediler. Buray'ı da getirdik. Bundan sonra şehrimizi beraber yöneteceğiz. Sanatta, kültürde, sporda ne diyorsanız o. Biz şuna inanıyoruz. Gençlerle her şey daha güzel" dedi.

Başkan Aşgın, konuşmasının sonunda ünlü sanatçıya çiçek verdi. - ÇORUM
Çorum, Buray, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
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