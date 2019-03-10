Ünlü Sanatçı Buray Denizlileri Coşturdu
41 dakika önce
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi açılışı kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Buray, söylediği şarkılarla Denizlileri coşturdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi açılışı kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Buray
, söylediği şarkılarla Denizlileri coşturdu. Pamukkale
ilçesi İncilipınar Mahallesi
'nde gerçekleştirilen açılış töreni sonrası Burak sahne aldı. Ünlü sanatçı konserde başta kendisine ait olmak üzere söylediği bir çok şarkı ile Denizlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel şarkılar seslendiren Buray'a konsere katılanlar da zaman zaman eşlik etti. Denizlililerin yediden yetmişe Buray'ı dinlemek için adeta konser alanına akın etti. Konsere katılanlar ise kendilerini müziğin ritmine bırakarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Konser yaklaşık 1 saat sürerken, Buray'ın sahnedeki canlı performansı göz doldurdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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