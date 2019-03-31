Son Dakika Haberleri: Ünlü Sanatçı Candan Erçetin Oyunu Beşiktaş'ta Kullandı

Ünlü Sanatçı Candan Erçetin Oyunu Beşiktaş'ta Kullandı

33 dakika önce

Ünlü sanatçı Candan Erçetin Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda sandıkların açılmasıyla beraber oyunu kullanan ilk isimlerden oldu.

Ünlü Sanatçı Candan Erçetin Oyunu Beşiktaş'ta Kullandı, System.String[]
Ünlü sanatçı Candan Erçetin Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda sandıkların açılmasıyla beraber oyunu kullanan ilk isimlerden oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanımının başladığı ilk dakikalarda ünlü sanatçı Candan Erçetin de sandık başına gelerek oyunu kullandı. 1255 nolu sandıkta oyunu kullanan Erçetin, daha sonra okuldan ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:13 Kaynak: İHA

İstanbul, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler İspanyol Devi Sevilla, Dorukhan'a Talip Oldu Araç Sahipleri Dikkat! Pazartesi Günü Sona Eriyor Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tayfun Korkut ile Görüşme Gerçekleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:46:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Sanatçı Candan Erçetin Oyunu Beşiktaş'ta Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]