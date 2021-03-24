Ünlü sanatçı Cem Adrian son yolculuğunda babasını yalnız bırakmadı - Son Dakika

Ünlü sanatçı Cem Adrian son yolculuğunda babasını yalnız bırakmadı
24.03.2021 14:12
Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cem Adrian'ın da katıldığı cenaze töreni ile Filiz, Edirne Merkez'e bağlı Ekmekçi köyü mezarlığına defnedildi.
Cem Adrian adıyla tanınan Edirneli ünlü müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser tedavisi gören 69 yaşındaki babası Celal Filiz, yaşamını yitirdi. Filiz'in cenazesi Edirne merkeze bağlı Ekmekçi köyünde, akrabaları ve sevenlerinin katılımıyla defnedildi.
(Koray Ustabaşı/İHA)
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