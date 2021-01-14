Ünlü sanatçı Coşkun Sabah evlenecek mi?

Türk Sanat Müziği'nin önemli ismi Coşkun Sabah, Canan Çal ile düet yaptıkları yeni şarkısı "Gönlümün Kıymetlisi" için birlikte kamera karşısına geçti.
'HİÇ DÜET YAPMAMIŞTIM'
Şarkının yayınlandığı ilk günden büyük ilgi görmesi üzerine klip çekme kararı alan Coşkun Sabah, "Mesleğimizi, şarkılarımızı yapmak bize yakışan da budur, benim özlem duyduğum ortam budur. Yeni şarkım Gönlümün Kıymetlisi yeni bestem. Hiç düet yapmadım, hayatımda, sadece kendi şarkılarımı okudum. Herhalde ben de kendimden bıktım ki bu şarkıda bir bayan sesi olsun diye düşündüm.
Dijital platformlardan yaptığımız aramalarda arkadaşımız Canan Çal'ı takdir ettik. İddialı bir şarkı, umudumun çok üstünde bir reaksiyon geldi. Canan arkadaşımız 'bu şarkı 2021 düğün şarkısı' deyince 'o zaman klip ortaya çıktı' dedim" diye konuştu.
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