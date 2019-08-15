Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:30 Kaynak: İHA
Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe
'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. - İSTANBUL
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