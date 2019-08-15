Son Dakika Haberleri: Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe' de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe' de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

10 dakika önce

Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe' de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiİSTANBUL(İHA)- Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe' de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe' de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
İSTANBUL(İHA)- Ünlü sanatçı Devran Çağlar Maltepe' de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kalp Krizi, Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:39 Kaynak: İHA
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