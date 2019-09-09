Son Dakika Haberleri: Ünlü sanatçı Dinçer Sümer hayatını kaybetti
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Ünlü sanatçı Dinçer Sümer hayatını kaybetti

42 dakika önce

Alınan bilgiye göre, sanatçı Sümer, bir süredir İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Dinçer Sümer hayatını kaybetti, System.String[]

Alınan bilgiye göre, sanatçı Sümer, bir süredir İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.


Sanatçı için yarın saat 14.00'te Konak Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Sümer'in cenazesi daha sonra Hamidiye Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Urla-Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.


Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt Dinçer Sümer'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı:


Kurumumuz emekli rejisörlerinden, eski Edebi Kurul üyemiz, Türk tiyatromuzun değerli ismi Dinçer Sümer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli rejisörümüze Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.

Dinçer Sümer, Sabah, İzmir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:30 
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