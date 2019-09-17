Son Dakika Haberleri: Ünlü sanatçı dünyaca ünlü sergiye hazırlanırken 8 parmağından oluyordu
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Ünlü sanatçı dünyaca ünlü sergiye hazırlanırken 8 parmağından oluyordu

45 dakika önce

Bodrum'da yaşamını sürdüren ve geçirdiği iş kazası sonucu parmakları yaralanan ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak'tan iyi haber geldi.

Ünlü sanatçı dünyaca ünlü sergiye hazırlanırken 8 parmağından oluyordu, System.String[]

Bodrum'da yaşamını sürdüren ve geçirdiği iş kazası sonucu parmakları yaralanan ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak'tan iyi haber geldi. Koçak'ın Bodrum da bir hastanede yapılan ilk müdahale sonrası, İzmir 9 Eylül hastanesinde operasyon geçirdi. Koçak'ın 8 parmağını kaybettiği ile ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.


Rıfat Koçak 23 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında Katar'da düzenlen dünya çapında ünlü sanatçıların katılacağı "geri dönüşüm " sergisine katılmak amacıyla son bir heykelini hazırlarken talihsiz olayın başına geldiğini söyledi.


Kuratör'lüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergiye Türkiye'den aralarında Rıfat Koçak'ın da bulunduğu üç sanatçı, dünyanın 40 ülkesinden gelecek sanatçılar ile birlikte katılacak.


Koçak: "Bir kaç güne toparlarım herhalde"


Ünlü sanatçı Koçak, iş kazasını ucuz atlattığını belirterek, "Demir bükme makinesine iş eldivenimle beraber parmaklarım takıldı ancak ayakla kontrol mekanizması ile müdahale ederek daha büyük bir zarar görmemi önleyebildim. Parmaklarım yerinde, kısmi doku kaybı ve ezilme var. İlk operasyonum yapıldı. Doktorlar çok ilgileniyorlar, dikişlerim atıldı. Şimdi dokulara uygulanan tedavinin etkilerini gözlemleyerek izleyecekler. Belki bir ameliyat daha geçirmek gerekecek. Organ kaybım olmayacak. Katar sergisi için tüm hazırlıklarımı tamamlamıştım sorun olacağını zannetmiyorum. Daha sonra da davetli olduğum festivallere katılacağım" dedi


Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Rıfat Koçak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu ve 48 yaşında. - MUĞLA

Bodrum, Koçak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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