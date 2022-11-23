Eşref Kolçak'ın oynadığı bazı filmlerde de kullandığı beyaz otomobili 1'i kadın 4 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınmak istendi. Gece geç saatlerde evin önüne gelen ve otomobili çalmak isteyen şüpheliler Kolçak'ın komşuları tarafından fark edildi. Komşular durumu polise bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmak isteyen şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Eşref Kolçak, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçının otomobilini çalmak istediler - Son Dakika

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