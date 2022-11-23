Üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçının otomobilini çalmak istediler - Son Dakika
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Üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçının otomobilini çalmak istediler

23.11.2022 10:05
Üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçının otomobilini çalmak istediler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 yıl önce 92 yaşından hayatını kaybeden Türk Sinemasının efsane sanatçısı Eşref Kolçak'ın otomobili gece geç saatlerde çalınmak istendi.

Hayatının büyük bölümünü Gemlik'e bağlı Kumla Mahallesi'nde geçiren Eşref Kolçak'ın otomobili vefatının ardından evinin önündeki otoparka park edilmişti.

KOMŞULAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Eşref Kolçak'ın oynadığı bazı filmlerde de kullandığı beyaz otomobili 1'i kadın 4 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınmak istendi. Gece geç saatlerde evin önüne gelen ve otomobili çalmak isteyen şüpheliler Kolçak'ın komşuları tarafından fark edildi. Komşular durumu polise bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmak isteyen şüphelileri gözaltına aldı.

Üç yıl önce vefat eden ünlü sanatçının otomobilini evinin önünden çalmak istediler

AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

Kolçak'ın otomobilinde yapılan parmak izi incelemesinin ardından, otomobil çekici yardımıyla ailesine teslim edilmek üzere otoparka götürüldü. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
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Eşref Kolçak, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçının otomobilini çalmak istediler - Son Dakika

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