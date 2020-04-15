Ünlü sanatçı Fedon'dan komşularına balkon konseri - Son Dakika

Ünlü sanatçı Fedon'dan komşularına balkon konseri

Korona virüs günlerinden ünlü sanatçıdan balkonda şarkılar

Sanatçının balkon konserine komşuları yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - Korona virüs günlerinde ünlü sanatçılar evde kal çağrısına uyarken, bir yandan da komşularına moral veriyor. Ünlü sanatçı Fedon da evindeki balkona çıkarak konser verdi. Vatandaşlar konseri ilgiyle izledi.

Evde kal çağrısı sonrası ünlü sanatçılar da bu çağrıya uydu. Sanatçılar komşularına moral vermek için de harekete geçti .Ünlü sanatçı Fedon da evinin balkonuna çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Komşuları da sanatçının şarkılarına balkonlardan eşlik etti.