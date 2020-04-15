Ünlü sanatçı Fedon'dan komşularına balkon konseri - Son Dakika

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Ünlü sanatçı Fedon'dan komşularına balkon konseri
6 saat önce
Ünlü sanatçı Fedon'dan komşularına balkon konseri Korona virüs günlerinden ünlü sanatçıdan balkonda şarkılar Sanatçının balkon konserine komşuları yoğun ilgi gösterdi Korona virüs günlerinde ünlü sanatçılar evde kal çağrısına uyarken, bir yandan da komşularına moral veriyor.
Ünlü sanatçı Fedon'dan komşularına balkon konseri
Korona virüs günlerinden ünlü sanatçıdan balkonda şarkılar
Sanatçının balkon konserine komşuları yoğun ilgi gösterdi
İSTANBUL - Korona virüs günlerinde ünlü sanatçılar evde kal çağrısına uyarken, bir yandan da komşularına moral veriyor. Ünlü sanatçı Fedon da evindeki balkona çıkarak konser verdi. Vatandaşlar konseri ilgiyle izledi.
Evde kal çağrısı sonrası ünlü sanatçılar da bu çağrıya uydu. Sanatçılar komşularına moral vermek için de harekete geçti .Ünlü sanatçı Fedon da evinin balkonuna çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Komşuları da sanatçının şarkılarına balkonlardan eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:29 Kaynak: İHA
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