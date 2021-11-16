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Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen cinayetinde yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen cinayetinde yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı

16.11.2021 23:39

Balıkesir'de ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak 5 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasından 11 ayrı suçtan kaydı bulunan Ferit A. tutuklandı.

Balıkesir'in ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili adliye sevk edilen 5 kişiden 1'i tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Edremit ilçesinde Hamidiye Mahallesi'nde 590'ıncı sokak üzerinde, kızları Özlem A. (19) ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ferit A. (42) ve Nihan A. (40), Hakan Özbeğen'in evine gitti. Özbeğen'in oğlunun evde bulunduğu sırada bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Göğüs bölgesinden bıçak darbesi alan Hakan Özbeğen olay yerinde yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili Ferit A., eşi Nihan A. (35), kızları Ö.A. (19) ve Ç.Ö. (21) ile Mert T. (25) gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden Ferit A. tutuklandı. Hakan Özbeğen'in (50) oğlu Ç.Ö. ise adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

11 AYRI SUÇTAN KAYDI BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ferit A.'nın 4 adet kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere 11 ayrı suçtan kaydı bulunduğu aktarıldı.

Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen cinayetinde yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen cinayetinde yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı

Ferdi Özbeğen, Balıkesir, Hamidiye, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen cinayetinde yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen cinayetinde yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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