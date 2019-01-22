Son Dakika Haberleri: Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur İstanbul Adliyesi'nde

Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur İstanbul Adliyesi'nde

1 saat önce

Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur İstanbul Adliyesi'nde Tayfur, oğlu Ferdi Taha Tayfur'la daha fazla görüşmek için açtığı davada ifade verdiİSTANBUL - Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Habibe Ümyani Demir'den olan oğlu Ferdi Taha'yla şahsi ilişki kurulması için açtığı davada ifade verdi.

Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur İstanbul Adliyesi'nde
Tayfur, oğlu Ferdi Taha Tayfur'la daha fazla görüşmek için açtığı davada ifade verdi

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Habibe Ümyani Demir'den olan oğlu Ferdi Taha'yla şahsi ilişki kurulması için açtığı davada ifade verdi. Tayfur, duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçınırken Ferdi Taha'nın önümüzdeki günlerde pedagog eşliğinde ifadesi alınacağı öğrenildi.
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 10 yaşındaki Ferdi Taha Tayfur'la daha fazla görüşmek için şahsi ilişki davası açtı. İstanbul 13. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya davacı Tayfur ve ile davalı Demir ile taraf avukatları katıldı. Alınan gizlilik kararı gereği kapalı oturumda görülen duruşma, yaklaşık bir dakika sürdü.
Basına görünmemek için arka kapıdan çıkan Tayfur, basın mensuplarının soruları karşısında "Gizlilik ve yayın yasağı var" demekle yetindi.
Duruşmada mahkemenin Ferdi Taha Tayfur'un pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına karar verdiği iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

İstanbul Adliyesi, İstanbul, Ferdi Tayfur, 3. Sayfa
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