Son Dakika Haberleri: Ünlü Sanatçı Gülriz Sururi, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Ünlü Sanatçı Gülriz Sururi, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

35 dakika önce

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, bugün defnedildi.

Ünlü Sanatçı Gülriz Sururi, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, bugün defnedildi. Sanatçının sessiz bir defin istediği için cenaze törenini kimseye haber vermediklerini belirten Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal, sosyal medyadan Sururi'nin fotoğrafını paylaşarak "Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak. Güle güle Gülriz her şey için teşekkür ederim" yazdı.

Ünlü sanatçı Gülriz Sururi, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı bugün defnedilirken, Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkarta, Sururi'nin sessiz bir defin istediği için sanatçının cenaze törenini kimseye haber vermediklerini belirtti. Özkarta, sosyal medya hesabından usta sanatçının resmini paylaşarak yaptığı açıklamada, "Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak. Güle güle Gülriz her şey için teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

Gülriz Sururi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti AK Parti'li Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi

Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 17:49:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Sanatçı Gülriz Sururi, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]