Ünlü Sanatçı Gülriz Sururi, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
35 dakika önce
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, bugün defnedildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi
, bugün defnedildi. Sanatçının sessiz bir defin istediği için cenaze törenini kimseye haber vermediklerini belirten Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal, sosyal medyadan Sururi'nin fotoğrafını paylaşarak "Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak. Güle güle Gülriz her şey için teşekkür ederim" yazdı.
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı bugün defnedilirken, Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkarta, Sururi'nin sessiz bir defin istediği için sanatçının cenaze törenini kimseye haber vermediklerini belirtti. Özkarta, sosyal medya hesabından usta sanatçının resmini paylaşarak yaptığı açıklamada, "Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak. Güle güle Gülriz her şey için teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
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