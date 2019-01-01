Ünlü Sanatçı Gülriz Sururi, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
25 dakika önce
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal: "Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak"İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gülriz Sururi, bugün defnedildi.
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi
, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal: "Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak"
İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gülriz Sururi, bugün defnedildi. Usta sanatçının sessiz bir defin istediği için cenaze törenini kimseye haber vermediklerini belirten Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal sosyal medyadan usta ismin fotoğrafını paylaşarak "Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak. Güle güle Gülriz her şey için teşekkür ederim" yazdı.
Usta sanatçı Gülriz Sururi dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyunculuğuyla bir döneme damga vuran sanatçı bugün defnedilirken usta ismin manevi kızı Zeynep Miraç Özkarta, Sururi'nin sessiz bir defin istediği için sanatçının cenaze törenini kimseye haber vermediklerini belirtti. Özkarta, sosyal medya hesabından usta sanatçının resmini paylaşarak yaptığı açıklamada Bundan böyle kalbimin her yanı hep sızlayacak. Güle güle Gülriz her şey için teşekkür ederim" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:20 Kaynak: İHA
Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
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