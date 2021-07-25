Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı

Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni açılan bir AVM'nin açılış fuarında sahne aldı. Binlerce vatandaşa müzik zevki yaşatan Hasan Yılmaz, Serinhisar Devlet Hastanesi aşı ekibinin fuar alanında stant açtığını fark edince hemen harekete geçti.

BİNLERCE KİŞİNİN ÖNÜNDE AŞI YAPTIRDI

Burada aşı olan bazı vatandaşları gören Yılmaz, ardından koronavirüs mücadelesi kapsamında aşı için çağrıda bulunarak binlerce vatandaşın karşısında aşısını yaptırdı. Ardından Yılmaz sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaş tarafından alkışlandı.