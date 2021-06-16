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Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni - Son Dakika

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

16.06.2021 12:03
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni, System.String[]

Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Yıldız Ayhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini Sümer Ezgü duyurdu. İşte detaylar...

Halk müziğinin önemli isimlerinden 83 yaşındaki Yıldız Ayhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DOSTLARI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞADI

TRT'nin ünlü ses sanatçılarından, zatürre teşhisiyle tedaviye alınan 83 yaşındaki Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu. Acı haberi alan yakın dostları Twitter'dan başsağlığı mesajları yayımladı.

Yıldız Ayhan'ın naaşı 17 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM..."

Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan'ı kaybettik. Yarim İstanbul' u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." ifadelerini kullandı.

YILDIZ AYHAN KİMDİR?

1938 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yıldız Ayhan, 1956 yılında şarkıcılığa başladı ve Ankara Radyosu'na katıldı. Ayhan'ın yer aldığı konsere şarkıcı, besteci ve müzisyen Ahmet Gazi Ayhannen de katıldı.

Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biri olan Yıldız Ayhan, 1979 yılında İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı. Nurdan ve Özlem adında iki kız çocuğu ve dört torunu olan Ünlü sanatçı 1999 yılında emekli oldu.

Yıldız Ayhan'ın eşi ise TRT sanatçısı Ahmet Gazi Ayhan idi. 30 yıl önce eşini kaybeden sanatçı geçtiğimiz yıl evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Birçok ameliyat geçirmek durumunda kalan Ayhan, geçtiğimiz mayıs ayında zatürree nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı.

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

Sümer Ezgü, İstanbul, Haziran, Twitter, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni - Son Dakika Magazin


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